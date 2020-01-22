شاهد .. تفاعل الطلاب مع دروس اللغة الصينية

زار مدير عام إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية ناصر الشلعان، اليوم الثلاثاء، ثانوية الملك عبدالله مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك للوقوف على بداية تدريس مقرر اللغة الصينية بمدارس المنطقة.
وأظهر مقطع فيديو الشلعان أثناء زيارته أحد الفصول الدراسية في ثانوية الملك عبدالله، حيث أشاد برغبة الطلاب في تعلّم اللغة الصينية وتسجيلهم في دوراتها، مؤكداً على أهمية دراسة اللغات.
وكانت إدارات التعليم في الرياض وجدة والشرقية تسلّمت كتب مقرر اللغة الصينية، والتي بلغ عددها 1166 كتاباً، تمهيدًا لتوزيعها على مدارس البنين فقط كمادة اختيارية في تجربة أولى بالمملكة. وفق “أخبار 24”.
ومع بداية الفصل الدراسي الثاني، بدأت الوزارة في تدريس اللغة الصينية في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية: 4 في الرياض، و2 في جدة، و2 بالمنطقة الشرقية.
#بداية_الفصل_الثاني
مدير عام #تعليم_الشرقية الدكتور ناصر الشلعان يزور ثانوية الملك عبدالله؛ للوقوف على بداية تدريس مقرر #اللغة_الصينية مشيدًا برغبة الطلاب في التعلّم، ومؤكدًا على أهمية تعلّم اللغات بما يسهم في تحقيق الرؤية. @moe_gov_sa@Media_M_E pic.twitter.com/w7ZUj8qdkF
— إدارة تعليم الشرقية (@edueast_sa) January 21, 2020