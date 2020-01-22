نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وفد إسلامي رفيع يزور مواقع الإبادة الجماعية للمسلمين واليهود في “سربرنتسا” و”أوشفيتز”
22/01/2020   8:18 ص

وفد إسلامي رفيع يزور مواقع الإبادة الجماعية للمسلمين واليهود في “سربرنتسا” و”أوشفيتز”

+ = -
872

يرأس الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد العيسى وفداً إسلامياً رفيع المستوى لزيارة عدة مواقع تعرضت فيها الإنسانية للظلم والاضطهاد.

ويضم الوفد علماء مسلمين من مختلف المذاهب، كما سيصحب الوفد قيادات دينية من أتباع الديانات الأخرى.

وسيزور الوفد موقع الإبادة الجماعية للمسلمين في سربرنتسا بالبوسنة والهرسك، ومعسكر الإبادة الجماعية لليهود في أوشفيتز ببولندا.

وتهدف هذه الزيارات إلى التأكيد على عدالة الإسلام مع الجميع وأنه دين رحمة وعدل يرفض كلّ ممارسات الشرّ، سواءً أكانت موجهة ضد المسلمين أم ضد غير المسلمين. وفق “أخبار 24”.

تجدر الإشارة إلى أن الإبادة الجماعية للمسلمين في سربرنتسا حدثت على أيدي وحدات من القوات الصربية، وراح ضحيتها نحو ثمانية آلاف شخص. وحدثت الإبادة الجماعية لليهود في معسكر أوشفيتز على يد القوات النازية وقُتل فيه ما يزيد على مليون معتقل.

وفد إسلامي رفيع يزور مواقع الإبادة الجماعية للمسلمين واليهود في “سربرنتسا” و”أوشفيتز”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885084278.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.