وفد إسلامي رفيع يزور مواقع الإبادة الجماعية للمسلمين واليهود في “سربرنتسا” و”أوشفيتز”

يرأس الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد العيسى وفداً إسلامياً رفيع المستوى لزيارة عدة مواقع تعرضت فيها الإنسانية للظلم والاضطهاد.
ويضم الوفد علماء مسلمين من مختلف المذاهب، كما سيصحب الوفد قيادات دينية من أتباع الديانات الأخرى.
وسيزور الوفد موقع الإبادة الجماعية للمسلمين في سربرنتسا بالبوسنة والهرسك، ومعسكر الإبادة الجماعية لليهود في أوشفيتز ببولندا.
وتهدف هذه الزيارات إلى التأكيد على عدالة الإسلام مع الجميع وأنه دين رحمة وعدل يرفض كلّ ممارسات الشرّ، سواءً أكانت موجهة ضد المسلمين أم ضد غير المسلمين. وفق “أخبار 24”.
تجدر الإشارة إلى أن الإبادة الجماعية للمسلمين في سربرنتسا حدثت على أيدي وحدات من القوات الصربية، وراح ضحيتها نحو ثمانية آلاف شخص. وحدثت الإبادة الجماعية لليهود في معسكر أوشفيتز على يد القوات النازية وقُتل فيه ما يزيد على مليون معتقل.