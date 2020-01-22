تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على مقيم في العقد الرابع من العمر يقوم ببيع هوية مقيم ووثائق تأمين مزورة.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية، بعد توفر الدلائل على تورطه بجرائم تزوير هوية مقيم وعرضها للبيع بمقابل مالي، مستخدماً معملاً لهذا الغرض.
وأضاف الغامدي أن المقيم ضُبطت بحوزته 253 بطاقة مزورة لهوية مقيم، ووثائق تأمين وبطاقات صحية وتصاريح حج وأختام متنوعة مزورة، بالإضافة إلى جهاز خاص بطباعة البطاقات المزورة، وأوقِف، واتُّخذت جميع الإجراءات النظامية بحقه.
وفق “أخبار 24”.