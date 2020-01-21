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أخبار محلية > توقعات طقس الأربعاء: أمطار رعدية على بعض المناطق.. وثلوج شمال المملكة
21/01/2020   9:54 م

توقعات طقس الأربعاء: أمطار رعدية على بعض المناطق.. وثلوج شمال المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الأربعاء)، أن تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من الجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية ومرتفعات عسير وجازان ونجران.

وشملت التوقعات رياحا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة وأجزاء من وسط وشرق المملكة، في حين لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على الأطراف الشمالية من الجوف والحدود الشمالية.وفق “أخبار 24”.

وقد تُسجل جازان وشرورة أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ29 درجة مئوية، فيما يمكن أن تسجل تبوك وحائل أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 0 درجة مئوية.

توقعات طقس الأربعاء: أمطار رعدية على بعض المناطق.. وثلوج شمال المملكة

أخبار محلية
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