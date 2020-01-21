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اخبار رياضية > بنحو 11 ألف نقطة.. الهلال الأول عربياً وآسيوياً.. والسابع عالمياً
21/01/2020   9:53 م

بنحو 11 ألف نقطة.. الهلال الأول عربياً وآسيوياً.. والسابع عالمياً

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جاء نادي الهلال مع الأسبوع الرابع لشهر يناير الجاري، في المركز الأول متقدماً على جميع الأندية السعودية والعربية والآسيوية، ومحتلاً المركز السابع عالمياً، وفق تصنيف موقع “كلوب وورلد رانكنج” الشهري.

وتفوّق الهلال على عدد من الأندية العالمية العريقة، وعلى رأسها أندية: ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وأياكس وتوتنهام، وذلك بعد حصوله على 10 آلاف و994 نقطة.

ويحتسب الموقع نقاط التصنيف وفق المباريات القارية والمحلية لكل فريق خلال الشهر، إلى جانب عدد من النقاط الإحصائية تتعلق بعدد الأهداف ونتيجة المباراة وأهميتها وتصنيف الدوري. وفق “أخبار 24”.

بنحو 11 ألف نقطة.. الهلال الأول عربياً وآسيوياً.. والسابع عالمياً

اخبار رياضية
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