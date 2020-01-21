وجّهت وزارة الصحة عدداً من النصائح للمسافرين إلى الصين -لا سيما المناطق التي ظهر فيها فيروس كورونا- لتفادي الإصابة بالفيروس الذي بدأ في الظهور هناك هذه الأيام.
ونصحت “الوزارة” المسافرين بتجنب الاتصال بالحيوانات، سواء كانت حية أو ميتة، أو المنتجات الحيوانية، أو التواجد في أسواق بيع الحيوانات، مع تجنب الاتصال بالأشخاص المصابين بأعراض تنفسية.
وأشارت إلى أنه في حال ظهرت أعراض الإصابة بعدوى تنفسية، فينبغي البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين، وتغطية الفم والأنف عند الكحة أو العطس، والمحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما بالصابون والمطهرات، وطلب الرعاية الصحية فوراً.
وكانت السلطات الصينية أكدت وجود إصابات بالسلالة الغامضة من فيروس كورونا في بكين ومدن أخرى، وأشار مسؤولون إلى ارتفاع العدد إلى أكثر من 200 شخص، توفي منهم ثلاثة.
ودعت القنصلية السعودية في قوانجو بالصين رعاياها إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس الجديد، الذي بدأ بالتفشي في مدينة “أوهان”، وأوصت بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة والالتزام بالإرشادات الوقائية.
وفق “أخبار 24”.