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أخبار محلية > بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يتقدم المصلين على الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن
21/01/2020   9:47 م

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يتقدم المصلين على الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن

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أدّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – اليوم (الثلاثاء) بعد صلاة العصر – صلاة الميت على الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.

ولدى وصول خادم الحرمين إلى جامع الإمام تركي بن عبدالله (الجامع الكبير) بالرياض كان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر، وعدد من الأمراء والمسؤولين.

كما كان في مقدمة مستقبليه ابن الفقيد الأمير سلمان بن بندر، والأمير سلطان بن بندر.

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يتقدم المصلين على الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن

أخبار محلية
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