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أخبار محلية > بدء حصر عقارات جدة التاريخية.. ودعوة الملاك لتقديم مستندات إثبات الملكية
21/01/2020   9:46 م

بدء حصر عقارات جدة التاريخية.. ودعوة الملاك لتقديم مستندات إثبات الملكية

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أعلنت وزارة الثقافة وأمانة محافظة جدة، عن تشكيل لجنة تضم ممثلين من عدة جهات حكومية، للعمل على حصر العقارات الواقعة في جدة القديمة، وبيان عائديتها ووضعها في الوقت الراهن.

ودعا إعلان وزارة الثقافة وأمانة محافظة جدة، أصحاب العقارات المشمولة للتعاون مع بلدية جدة التاريخية وتقديم صور الصكوك أو المستندات التي تثبت ملكية عقاراتهم للبلدية، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر هذا الإعلان ولمدة شهر. وفق “أخبار 24”.

وحدد الإعلان النطاق الجغرافي المستهدف كالآتي:

من الشمال: الجزء الجنوبي من حي البغدادية الشرقية، بطول كيلومترين و450 متراً.
من الجنوب: الجزء الجنوبي من حي البلد وطريق الملك فهد بطول كيلومترين.
من الشرق: حي العمارية وحي الصحيفة بطول واحد كيلومتر و540 متراً.
من الغرب: طريق الأندلس بطول واحد كيلومتر و550 متراً.

بدء حصر عقارات جدة التاريخية.. ودعوة الملاك لتقديم مستندات إثبات الملكية

أخبار محلية
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