مجلس الوزراء: استمرار تمتع الأسرة بحقوق ومزايا الإقامة المميزة عند إلغائها في حالتين

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (الحادية عشرة) من نظام الإقامة المميزة.
وقرر المجلس الموافقة على إضافة فقرة جديدة – (3)- إلى المادة (الحادية عشرة) من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 106) وتاريخ 10 / 9 / 1440هـ، بالنص الآتي:
” 3 – يستمر تمتع الأسرة بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها وفقاً للفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، وذلك في حال إلغاء الإقامة المميزة لحاملها وفقاً للفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، على ألا يتجاوز هذا التمتع مدة السريان التي كانت مقررةً لهذه الإقامة المميزة”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام تنص على إلغاء الإقامة المميزة في حالة وفاة حاملها أو فقدانه الأهلية.