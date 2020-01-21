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أخبار محلية > “الوزراء” يقر تعديلا يشترط أن يكون مالك العيادة طبيبًا متخصصاً ومتفرغًا
21/01/2020   5:46 م

“الوزراء” يقر تعديلا يشترط أن يكون مالك العيادة طبيبًا متخصصاً ومتفرغًا

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وافق مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء)، على تعديل فقرة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، تتعلق بملكية العيادات الخاصة.

وقرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى، الموافقة على تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 40) وتاريخ 3 / 11 / 1423هـ،.

وجاء القرار بالموافقة على تعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: “يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً، سعودياً، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها”.وفق “أخبار 24”.

“الوزراء” يقر تعديلا يشترط أن يكون مالك العيادة طبيبًا متخصصاً ومتفرغًا

أخبار محلية
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