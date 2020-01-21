إخوتها هددوها وطليقها ساندها .. معنفة تستغيث و”العنف الأسري”: تسلمنا الحالة وجارٍ إتمام الإجراءات

ناشدت معنفة، عبر استغاثات بثتها في وسائل التواصل الاجتماعي، إنقاذها من إخوتها وأقاربها الذين دمروها هي وولدها، كما تسببوا لها في تعب نفسي وجسدي، بحسب تعبيرها.
وتجاوب مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مناشدة المعنفة عبر حسابها الشخصي في “تويتر”، وأكد أنه تم تسلم الحالة وجارٍ العمل على إتمام الإجراءات اللازمة.
وذكرت المواطنة بأن طليقها أكثر مَن وقف معها لحمايتها من إخوتها وبعض من أقاربها، مبينة أنهم لا يملكون الرحمة حيثُ استغلوا ابنها مادياً، كما تم تهديدها قبل عدة أيام. وفق “أخبار 24”.