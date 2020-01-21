نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > إخوتها هددوها وطليقها ساندها .. معنفة تستغيث و”العنف الأسري”: تسلمنا الحالة وجارٍ إتمام الإجراءات
21/01/2020   5:45 م

إخوتها هددوها وطليقها ساندها .. معنفة تستغيث و”العنف الأسري”: تسلمنا الحالة وجارٍ إتمام الإجراءات

+ = -
2419

ناشدت معنفة، عبر استغاثات بثتها في وسائل التواصل الاجتماعي، إنقاذها من إخوتها وأقاربها الذين دمروها هي وولدها، كما تسببوا لها في تعب نفسي وجسدي، بحسب تعبيرها.

وتجاوب مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مناشدة المعنفة عبر حسابها الشخصي في “تويتر”، وأكد أنه تم تسلم الحالة وجارٍ العمل على إتمام الإجراءات اللازمة.

وذكرت المواطنة بأن طليقها أكثر مَن وقف معها لحمايتها من إخوتها وبعض من أقاربها، مبينة أنهم لا يملكون الرحمة حيثُ استغلوا ابنها مادياً، كما تم تهديدها قبل عدة أيام. وفق “أخبار 24”.

إخوتها هددوها وطليقها ساندها .. معنفة تستغيث و”العنف الأسري”: تسلمنا الحالة وجارٍ إتمام الإجراءات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885084223.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.