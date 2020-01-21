هيئة الأرصاد تنفي علاقتها بمنشور متداول على الـ”واتسآب” وتتوعد ناشريه

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن المنشور المتداول عبر تطبيق الـ”واتسآب”، والذي يحمل شعارها ويروج لمعلومات منسوبة لها؛ لا يمت لها بصلة.
وأوضحت الهيئة في تنويه عاجل، أنها لم تمنح أي جهة أخرى حق الاستفادة من شعارها ومعلوماتها في جوانب تسويقية دعائية، مؤكدة أنها ليس لها خدمة عبر الـ”واتسآب” حالياً.
وفيما حذرت الأرصاد من استغلال شعارها ومعلوماتها في وسائل دعائية وتسويقية دون إذن مسبق، أكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال مَن يقوم بذلك. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن منشوراً منسوبًا للهيئة ويحمل شعارها انتشر بين مستخدمي “واتسآب”، تضمن تحذيرًا من موجة باردة تضرب المملكة بداية من اليوم الثلاثاء، وستؤدي لانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في شمال المملكة، وإلى الصفر في الرياض والمدينة والقصيم.