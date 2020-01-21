نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > هيئة الأرصاد تنفي علاقتها بمنشور متداول على الـ”واتسآب” وتتوعد ناشريه
21/01/2020   5:45 م

هيئة الأرصاد تنفي علاقتها بمنشور متداول على الـ”واتسآب” وتتوعد ناشريه

+ = -
1249

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن المنشور المتداول عبر تطبيق الـ”واتسآب”، والذي يحمل شعارها ويروج لمعلومات منسوبة لها؛ لا يمت لها بصلة.

وأوضحت الهيئة في تنويه عاجل، أنها لم تمنح أي جهة أخرى حق الاستفادة من شعارها ومعلوماتها في جوانب تسويقية دعائية، مؤكدة أنها ليس لها خدمة عبر الـ”واتسآب” حالياً.

وفيما حذرت الأرصاد من استغلال شعارها ومعلوماتها في وسائل دعائية وتسويقية دون إذن مسبق، أكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال مَن يقوم بذلك. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن منشوراً منسوبًا للهيئة ويحمل شعارها انتشر بين مستخدمي “واتسآب”، تضمن تحذيرًا من موجة باردة تضرب المملكة بداية من اليوم الثلاثاء، وستؤدي لانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في شمال المملكة، وإلى الصفر في الرياض والمدينة والقصيم.

هيئة الأرصاد تنفي علاقتها بمنشور متداول على الـ”واتسآب” وتتوعد ناشريه

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885084220.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.