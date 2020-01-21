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أخبار الخرج > بالصور.. ورشة عمل بعنوان “التلقيح طرقه وعوامل نجاحه” بمزرعة تمور الراجحية
21/01/2020   8:31 ص

بالصور.. ورشة عمل بعنوان “التلقيح طرقه وعوامل نجاحه” بمزرعة تمور الراجحية

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ثمن مدير عام ‎#مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة_بالخرج مبادرة أوقاف الشيخ عبدالله العبدالعزيز الراجحي رحمه الله ممثلة في شركة تمور الراجحية إقامة ورشة العمل بعنوان (التلقيح طرقه وعوامل نجاحه ) وأكد سعادته بأن المكتب يرحب بمثل هذا التعاون والذي بدورهم شركة تمور الراجحية رحبوا بذلك.

وهدفت الورشة التي أقيمت بمقر مزرعة تمور الراجحية تبادل الخبرات والمعلومات بين الحاضرين خاصة التي استهدفت المهندسين والمشرفين الزراعين وعمال التلقيح، حيث دار النقاش حول ذلك.‎

وأخذ جمع الحضور جولة بما تحتويه مزرعة تمور الراجحية مقر ورشة العمل (التلقيح طرقه وعوامل نجاحه) برعاية #مكتب وزارة البيئةوالمياه والزراعة_بالخرج ومبادرة ودعوة من أوقاف الشيخ عبدالله العبدالعزيز الراجحي رحمه الله ممثلة في شركة تمور الراجحية للمصنع وسير الإنتاج والتبريد والتغليف.

 

بالصور.. ورشة عمل بعنوان “التلقيح طرقه وعوامل نجاحه” بمزرعة تمور الراجحية

أخبار الخرج
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