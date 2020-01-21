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أخبار الخرج > انطلاق بادرة مواهب الخرج تحت اشراف اتحاد كرة القدم السعودي
21/01/2020   8:24 ص

انطلاق بادرة مواهب الخرج تحت اشراف اتحاد كرة القدم السعودي

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عقد الاجتماع الأول لمشروع اكتشاف المواهب بمحافظة الخرج تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم و الذي اطلق مغرب اليوم الاثنين بمحافظة الخرج و تحديداً بمقر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية باليمامة ، بحضور نخبة من المدربين ذو التخصص في فئة البراعم بكرة القدم بمحافظة الخرج ، و التي تحظى بإشراف و متابعة الاتحاد السعودي لكرة القدم ، و يهدف المشروع لاكتشاف المواهب الغير مدرجه في الأندية ذو مواليد ” ٢٠٠٥ -٢٠١٠ ” و يتم عرضها في ملف كامل للمدير الفني للمنتخب الوطني لفئة البراعم ، و تأتي من الفترة ٢٧ حتى ٢٩ يناير ٢٠٢٠ على ملعب كلية التقنية بالخرج .
و على هذا فقد رحبة اللجنة مواهب المحافظة الغير مدرجة بالأندية بالحضور و كذلك أولياء الأمور زيارة المهرجان خلال الفترة المعلنة .

انطلاق بادرة مواهب الخرج تحت اشراف اتحاد كرة القدم السعودي

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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