تعتزم دبي افتتاح أطول برج أفقي معلق في العالم والذي صممته الشركة اليابانية “نيكين سيكي” ويشبه حرف “H” عملاق يرتفع فوق المنطقة التجارية في دبي ضمن مشروع “ون زعبيل” في أوائل 2020.
وقالت شركة تطوير العقارات “إثراء دبي” إن البرج يتألف من ناطحتي سحاب متجاورتين، إحداهما يبلغ طولها 300 متر والأخرى 235 متراً، وقد شيدتا فوق منصة، ويربطهما جسر فولاذي يبلغ طوله 228 متراً وسيشكل برجاً أفقياً في ذاته بتكلفة بلغت مليار دولار.
وأوضحت الشركة أن البرج الذي أطلق عليه اسم “The Link” سيمتد قسم منه يزيد طوله على 60 متراً خارج حدود البرجين إلى السماء المفتوحة، بهيكل يبلغ وزنه 9 آلاف طن على ارتفاع نحو 100 متر فوق سطح الأرض.
وقال المتحدث باسم شركة “إثراء دبي”، إنه سيتم رفع الجسر بالكامل في مكانه في وقت لاحق من هذا العام؛ حيث إنه يقع فوق طريق سريع مزدحم مؤلف من 6 أحياء، مبيناً أنه تم تثبيت 4 أقسام من أصل 7 في موقعها المحدد بالمبنى.
ويضم المشروع برجاً سكنياً وآخر تجارياًوفندقاً من فئة 5 نجوم ومراكز للتسوق وأماكن ترفيهية، وصالة عرض “ذاجاليري”، بالإضافة إلى حمامات سباحة، ومنتجع صحي، ومطاعم مرموقة.
وفق “أخبار 24”.