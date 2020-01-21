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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير التعليم: تدريس الإنجليزية في الأول الابتدائي يبدأ بعد عامين.. والموسيقى من اختصاص”الثقافة”
21/01/2020   6:58 ص

بالفيديو.. وزير التعليم: تدريس الإنجليزية في الأول الابتدائي يبدأ بعد عامين.. والموسيقى من اختصاص”الثقافة”

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أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أهمية تعليم اللغة الإنجليزية في سن مبكرة، لافتاً إلى أن تدريسها في الصف الأول الابتدائي قد يبدأ العام بعد المقبل.

وكشف الوزير أن فريقاً متخصصاً تشكّل لدراسة الأمر وعمل المقارنات بالتنسيق مع عدد من الجامعات، مشيراً إلى أن تدريس الإنجليزية من ضمن المشاريع التي تدرسها الوزارة.

وفيما يتعلق بتدريس الموسيقى والفنون والمسرح ضمن المنهج بالمدارس، قال الوزير إن المسرح والفنون موجودتان في الأصل كنشاط ثقافي في جميع المدارس، موضحاً أن تدريس الموسيقى والفنون من اختصاص وزارة الثقافة. وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. وزير التعليم: تدريس الإنجليزية في الأول الابتدائي يبدأ بعد عامين.. والموسيقى من اختصاص”الثقافة”

أخبار محلية
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