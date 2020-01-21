أعلن نادي التعاون أمس (الإثنين) موافقته على رحيل لاعبه مدالله العليان إلى نادي الهلال، والتوصل لاتفاق معه ببدء مشواره مع الفريق بداية من شهر يناير الجاري مقدماً له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق.
وأوضح الهلال في بيان له أن العليان سيلتحق بتدريبات الفريق خلال اليومين المقبلين، وكان النادي قد وقع عقداً مع اللاعب لمدة 3 أعوام بدءاً من الموسم المقبل، قبل أن يتوصل لاتفاق مؤخراً مع ناديه.
في السياق ذاته، أعلن الناديين انتقال المدافع حسن كادش من الهلال وانضمامه إلى التعاون لمدة 3 مواسم ونصف بدءاً من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وجرت مراسم التوقيع مع كادش في مقر نادي التعاون بحضور رئيس النادي علي الشايعي، فيما قدم نادي الهلال شكره للاعب متمنياً له التوفيق في حياته الرياضية المستقبلية.
وفق “أخبار 24”.