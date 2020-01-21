رئيس لجنة الحكام يرد على الانتقادات الموجهة لـ “الفار”.. ويؤكد: الحكم السعودي أفضل من الأجنبي

تحدث الإسباني فرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الصعوبات التي تواجه تطبيق تقنية “الفار” في الدوري السعودي والانتقادات الموجهة لها، كاشفاً عن الصعوبات التي يواجهونها لاستدعاء حكام أجانب ورأيه في الحكام السعوديين وموعد عودتهم لإدارة المباريات.
وقال تريساكو في لقائه مع برنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، إنه وعد منذ قدم إلى المملكة بإعادة الحكم السعودي لمباريات الدوري وهو يعمل على ذلك الآن، مشيراً إلى أن بعض رؤساء الأندية تعاونوا معه بقبول حكام سعوديين في مبارياتهم.
وأضاف أن الحكام السعوديين الخمسة الذين أداروا مباريات في الجولات الماضية أدوا أداءً جيداً ولم تكن هناك مشكلة في مبارياتهم، وهناك حالة استدعت تدخل “الفار” وكان قرار الحكم صحيحاً رغم صعوبة اللعبة، مؤكداً أنه يرى بأن الحكم السعودي أفضل من الحكم الأجنبي وسيعود للملاعب قريباً.
وطالب تريساكو الجماهير بالصبر على تقنية الفار؛ حيث إنها جديدة وتحتاج للمزيد من التطوير والسرعة، وفي نفس الوقت هي بحاجة للعنصر البشري، وعندما نتحدث عن العنصر البشري فيجب أن يعلم الجميع أن هذا يعني احتمال وجود أخطاء.
وأوضح أن هناك مصاعب في إحضار حكام أجانب دوليين؛ لأن اللجنة تريد استدعاء حكام يستخدمون تقنية الفار في بلدانهم، وعلى الجماهير أن تعلم أن هناك 14 دولة فقط تطبّق الفار والمتاح منها 7 دول فقط، فإنجلترا وفرنسا وإسبانيا تطبق الفار لكن حكامها غير متاحين. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن الجودة في استقدام الحكام الأجانب غير متوفرة دوماً، فدول مثل البرتغال وهولندا لا يمكن إحضار أفضل الحكام منهم والمتاح هو حكام أقل جودة، مطالباً الأندية بتقديم طلب استقدام حكام أجانب قبل المباراة بأسبوعين حتى يمكن استقدام أفضل الحكام المتاحين.
#الدوري_مع_وليد#وليد_الفراج: بحسب مصادر #الدوري_مع_وليد.. إدارة #الهلال بدأت في إعداد “ملف” متضمن لقطات لتقنية الـVAR سيقدم إلى اتحاد كرة القدم، وأكدت أن الهلال أصبح يلعب ضد الفريق الخصم وتقنية الـVAR. pic.twitter.com/6mn7cmgr2n
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 20, 2020
#الدوري_مع_وليد
تريساكو – رئيس لجنة الحكام السعودية: الجماهير لا تعلم أن هناك 14 دولة فقط تستخدم الفار و7 دول فقط هي المتاحة لنا .. على النادي الذي يرغب بالحكم الأجنبي مخاطبتنا قبل المباراة بأسبوعين .. برأيي الشخصي أن الحكم السعودي أفضل أداءًا من الحكم الأجنبي. pic.twitter.com/oETtndVvo2
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 20, 2020
#الدوري_مع_وليد
تريساكو – رئيس لجنة الحكام السعودية: ربما يكون هناك عدم مشاهدة لبعض الزوايا بسبب عدد الكاميرات وضيق الوقت .. العنصر البشري متواجد بتقنية الفار وهذا يعني أن الأخطاء بها واردة. pic.twitter.com/h7vTNA6nZq
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 20, 2020