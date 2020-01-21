آل الشيخ: توقيت الاختبارات في رمضان يجب أن يناسب الطلاب وأولياء الأمور.. وقد نجري استفتاءً على ذلك

قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إن توقيت الاختبارات النهائية في رمضان يجب أن يكون مناسباً لأولياء الأمور.
وأضاف أن الوزارة لم تحدد وقت الاختبار، مشيراً إلى أن الوزارة ربما تجري استفتاءً لتحديد الوقت؛ بهدف اختيار الوقت الأنسب للطلاب.
وأشار في لقاء مع برنامج “في الصورة” إلى أن أولياء الأمور والطلاب يجب أن يكونوا شركاء في اتخاذ القرار؛ لأن تحقيق مصلحة الطالب واجب على الوزارة. حسب “أخبار 24”.
وأكد أنه لو اختار أغلبية الطلاب الساعة السابعة أو السادسة صباحاً على سبيل المثال فستلبي الوزارة ما يحقق لهم الاستقرار النفسي والبدني وما يتواءم مع ما يجعلهم ينجزون الاختبارات بسهولة.
أكثر من ٢٧٠ألف صوت في استفتاء #في_الصورة..
٦٩٪ من المصوتين اختاروا الساعة ٦ صباحاً موعداً للاختبارات النهائية في رمضان..
ووزير التعليم يعلق: هذا استفتاء مهم وسنجري استفتاء آخر، ونختار الوقت الأنسب للطلاب وأولياء الأمور.#وزير_التعليم_في_الصوره pic.twitter.com/x2mx0cuYAJ
— في الصورة (@Fealsora) ٢٠يناير ٢٠٢٠