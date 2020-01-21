نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > آل الشيخ: توقيت الاختبارات في رمضان يجب أن يناسب الطلاب وأولياء الأمور.. وقد نجري استفتاءً على ذلك
21/01/2020   6:55 ص

آل الشيخ: توقيت الاختبارات في رمضان يجب أن يناسب الطلاب وأولياء الأمور.. وقد نجري استفتاءً على ذلك

+ = -
1002

قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إن توقيت الاختبارات النهائية في رمضان يجب أن يكون مناسباً لأولياء الأمور.

وأضاف أن الوزارة لم تحدد وقت الاختبار، مشيراً إلى أن الوزارة ربما تجري استفتاءً لتحديد الوقت؛ بهدف اختيار الوقت الأنسب للطلاب.

وأشار في لقاء مع برنامج “في الصورة” إلى أن أولياء الأمور والطلاب يجب أن يكونوا شركاء في اتخاذ القرار؛ لأن تحقيق مصلحة الطالب واجب على الوزارة. حسب “أخبار 24”.

وأكد أنه لو اختار أغلبية الطلاب الساعة السابعة أو السادسة صباحاً على سبيل المثال فستلبي الوزارة ما يحقق لهم الاستقرار النفسي والبدني وما يتواءم مع ما يجعلهم ينجزون الاختبارات بسهولة.

 

آل الشيخ: توقيت الاختبارات في رمضان يجب أن يناسب الطلاب وأولياء الأمور.. وقد نجري استفتاءً على ذلك

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885084132.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.