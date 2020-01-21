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أخبار محلية > بالفيديو.. أمير الباحة يشتري الشاي من أحد الباعة وهو في طريقه إلى تهامة
21/01/2020   6:50 ص

بالفيديو.. أمير الباحة يشتري الشاي من أحد الباعة وهو في طريقه إلى تهامة

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حرص أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود على الشراء من الباعة الذين تصادف وجودهم في طريق مرور موكبه أثناء توجهه إلى تهامة.

وظهر الأمير، في مقطع فيديو نشرته إمارة الباحة، وهو يسأل الباعة عن “شاهي”، فرحبوا به وقدم الشاهي له أحد الأطفال، وبعدها سأل الأمير الباعة عن أحوالهم وسير العمل معهم وإن كان ينقصهم شيء ليلبيه لهم.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. أمير الباحة يشتري الشاي من أحد الباعة وهو في طريقه إلى تهامة

أخبار محلية
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