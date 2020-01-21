بالفيديو.. أمير الباحة يشتري الشاي من أحد الباعة وهو في طريقه إلى تهامة

حرص أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود على الشراء من الباعة الذين تصادف وجودهم في طريق مرور موكبه أثناء توجهه إلى تهامة.
وظهر الأمير، في مقطع فيديو نشرته إمارة الباحة، وهو يسأل الباعة عن “شاهي”، فرحبوا به وقدم الشاهي له أحد الأطفال، وبعدها سأل الأمير الباعة عن أحوالهم وسير العمل معهم وإن كان ينقصهم شيء ليلبيه لهم.
أمير #الباحه الامير الدكتور #حسام_بن_سعود يشتري شاهي من احدى الباعة وهو في طريقه الى القطاع التهامي #الحسام_في_تهامه pic.twitter.com/xTzz7wyiB4
— إمارة منطقة الباحة (@BahaPrincedom) January 20, 2020
وفق “أخبار 24”.