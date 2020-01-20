وليد عبدالله يتلقى عرضين.. وفيتوريا يكاشف اللاعبين

أكدت مصادر «دنيا الرياضة» أن حارس النصر وليد عبدالله تلقى عرضين من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد دخوله الفترة الحرة التي تخوله بالتعاقد مع أي نادٍ من دون الرجوع إلى ناديه، إضافةً إلى العرض الذي تلقاه من إدارة فريقه. وأشارت المصادر إلى أن اللاعب الذي انتقل إلى «فارس نجد» قبل موسمين يرغب في الاستمرار مع ناديه في حال وجود العرض المناسب.
على صعيد آخر استأنف النصر تدريباته أمس (الأحد) على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في مقر النادي، بعد الراحة التي تمتع بها اللاعبون أول من أمس (السبت) بعد مباراة الفريق أمام العدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح فيها النصر بالتأهل إلى الدور نصف النهائي، وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة أولى لوليد عبدالله بعد غياب لأكثر من شهر بسبب إصابته بغضروف الركبة، والتي أجربته على إجراء عملية خارج السعودية. وكان مدرب الفريق «الأصفر» البرتغالي روي فيتوريا قد عقد اجتماعاً مع اللاعبين قبل بداية التدريب، تحدث من خلاله على الجوانب السلبية للفريق في المباريات الماضية، وأهمية الاستعداد لمواجهة الاتفاق الجمعة المقبل في ختام الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المزمع إقامتها على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. وواصل المدافعان حمد المنصور وعبدالله مادو، والمهاجم عبدالفتاح آدم برامجهم العلاجية والتأهيلية في عيادة النادي مع الجهاز الطبي. وفق “الرياض”.