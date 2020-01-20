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اخبار رياضية > بالفيديو.. جروس: الأهلي لا يحتاج مدافعين
20/01/2020   1:50 م

بالفيديو.. جروس: الأهلي لا يحتاج مدافعين

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رد السويسري كريستيان جروس، مدرب الأهلي ، على ما أثير بشأن طلبه وإصراره على تدعيم صفوفه بمدافعين في السوق الشتوية الحالية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 26 نقطة على سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مرور 14 جولة، وأيضا تأهل لملاقاة النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال جروس في تصريحات تليفزيونية: “لا نحتاج مدافعين، وعلينا تحسين أدائنا، وهذا هو الحل وسنكمل بنفس العناصر”. وفق “كووورة”.

وأضاف:” عندما تشاهد الكرة العالمية هناك العديد من الشراكات والثنائيات، وعلى دجانيني والسومة أن يكونان محترفان والعمل بجهد سويا، وهذا ممكنا”.

وواصل: “من الممتع وجود مهاجمين كالسومة ودجانيني، وتمتعهما بجودة التسجيل، ونسعى لكي يكونا أفضل وأقوى معا من الناحية التهديفية، والأمر يحتاج لجهد كبير، وسنحاول فعله”.

بالفيديو.. جروس: الأهلي لا يحتاج مدافعين

اخبار رياضية
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