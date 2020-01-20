الهلال يبحث شراء عقد الشهري

علمت «الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الهلال بدأت إجراءات تمديد عقد اللاعب صالح الشهري المُعار من قبل نادي الرائد حيث تسعى الإدارة الزرقاء لشراء ما تبقى من عقد اللاعب الذي جدد عقده مع ناديه قبل انتقاله بنظام الإعارة لموسم واحد للنادي العاصمي.
وتأتي التحركات الهلالية بعد أن قام الروماني رزافان لوشيسكو بإبلاغ إدارة النادي عن رغبته الكبيرة باستمرار المهاجم صالح الشهري الموسم المقبل وأنه بات يعتمد عليه بشكل كبير في خط الهجوم إلى جانب المحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز، حيث شكل الشهري ورقة رابحة في خط الهجوم للفريق هذا الموسم وتحديداً في المباريات الأخيرة رغم مشاركة اللاعب المحدودة بداية الموسم حيث استطاع تسجيل 6 أهداف.
من جانب آخر، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يوم أمس تحضيراته تأهباً لمواجهة نظيره بنادي الفيصلي مساء اليوم الاثنين في لقاء مؤجل من الجولة الثانية عشرة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين والذي سيقام على استاد مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة، وينتظر أن يمثل الفريق كل من عبد الله المعيوف وعلي البليهي وعبد الله الحافظ وياسر الشهراني ومحمد البريك وغوستافو كويلار وسلمان الفرج وسالم الدوسري وأندري كاريلو وسيباستيان جيوفينكو وبافيتيمبي غوميز.
من ناحيته، أكد عبد الله الضاوي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي جاهزية فريقه الفنية والمعنوية لمواجهة فريق الهلال عندما يلتقيه اليوم الاثنين ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نتطلع إلى تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث لتعزيز مركزنا في سلم الدوري وتعتبر مباراتنا مع الهلال حالها حال أي مباراة وهي مجرد 3 نقاط، وفي الوقت نفسه ندرك قوة وخطورة الفريق المنافس وما يملك من الإمكانيات الفنية والعناصرية التي جعلته ينافس على صدارة الترتيب كما أنه يملك فريقين وليس فريقاً واحداً من كثرة النجوم التي تقوي صفوفه ولكن سنعمل على إيقافه وعلينا استغلال عامل الأرض والجمهور والروح القتالية التي يتمتع بها اللاعبون».
وتابع قائلاً: «سنعوض خروجنا من مباراة كأس الملك من أمام الهلال بالضربات الترجيحية التي يلعب فيها الحظ دوراً كبيراً وهذا دليل على أن فريق الفيصلي يملك الإمكانيات التي تساعده على مواجهة أي فريق وأعتقد أن الفرق الأقل جماهيرية أصبحت لا تهاب الفرق الكبيرة في ظل تساوي الدعم المادي الذي يقدم للأندية وهذه الخطوة بلا شك تحسب لهيئة الرياضة التي تسعى دائماً لمساندة الأندية أولاً بأول».
وطالب نائب رئيس الفيصلي إدارتي الاتفاق والاتحاد بضرورة سداد مستحقات ناديه المتأخرة، موضحاً أنهم رفعوا للجنة الاحتراف مطالبهم لكن لم يصلهم شيء حتى الآن.
وأشار إلى أن احتلال الفريق المركز الرابع أمر جيد لكنهم يطمحون للأفضل ويتطلعون لمركز متقدم في لائحة الترتيب.