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اخبار رياضية > الاتحاد .. 30 مليون ريال لفسخ عقد بريجوفيتش
20/01/2020   1:48 م

الاتحاد .. 30 مليون ريال لفسخ عقد بريجوفيتش

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علمت “الاقتصادية” من مصادرها أن إدارة نادي الاتحاد تحتاج إلى 30 مليون ريال لفسخ عقد الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم الفريق الكروي، وذلك للتعاقد مع أيوب الكعبي المهاجم المغربي، الذي توقفت المفاوضات معه لحين الوصول إلى حل مع بريجوفيتش.

وكان اللاعب الصربي الذي عاد إلى جدة أمس، قد وضع إدارة الاتحاد في مأزق كبير بعد فشلها في إحضار عقد احترافي له للعب في أوروبا بعد غيابه لأسبوع، بطلب من وكيله الموجود في اليونان من أجل عرض خدماته على الأندية هناك، إضافة إلى نادي بشكتاش التركي، الذي يرغب في الحصول على خدماته مجانا دون أي مقابل مادي لنادي الاتحاد.

الاتحاد .. 30 مليون ريال لفسخ عقد بريجوفيتش

اخبار رياضية
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