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اخبار رياضية > 48 ساعة تحسم انتقال السواط
20/01/2020   1:47 م

48 ساعة تحسم انتقال السواط

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رجحت مصادر خاصة، أن يُحسم موضوع انتقال عبد المجيد السواط، لاعب فريق التعاون الأول لكرة القدم، خلال الـ 48 ساعة المقبلة، بشكل نهائي في ظل تنافس أندية النصر والأهلي والاتحاد، لاقتناص خدماته.

وأخذ سباق التعاقد مع السواط منحى أكثر ندية بين النصر والأهلي، في ظل تساوي العرضين اللذين قدمتهما إدارتا الناديين، في الوقت الذي يُعد فيه عرض الاتحاد أقل قيمة، وفق ما ذكرته المصادر.

وأضافت المصادر، أن اللاعب سيتخذ قراره اليوم أو غداً، لحسم المفاوضات في ظل عدم ممانعة إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم في بيع المدة المتبقية من عقده شريطة حصولها على ما يرضيها مادياً أو فنياً بالاستفادة من لاعبين ترغب في ضمهم.

من جانبه، أوضح لـ “الرياضية” عبد الله الزهراني، وكيل السواط، أن اللاعب لم يوقع مع أي نادٍ حتى الآن، وبيّن أنه يملك ثلاثة عروض رسمية للاستفادة من خدمات اللاعب، أحدها من نادٍ عاصمي، والآخران من الغربية، ورجح أن يوقع اللاعب اليوم أو غداً لأحد هذه الأندية.

48 ساعة تحسم انتقال السواط

اخبار رياضية
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