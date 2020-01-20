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أخبار محلية > بالفيديو.. أمانة المدينة تبدأ تنفيذ “جادة أحد” لربط المسجد النبوي بمنطقة الشهداء
20/01/2020   1:45 م

بالفيديو.. أمانة المدينة تبدأ تنفيذ “جادة أحد” لربط المسجد النبوي بمنطقة الشهداء

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بدأت أمانة المدينة المنورة في تنفيذ مشروع “جادة أحد”، الذي ‏يربط المسجد النبوي بمنطقة شهداء أحد، بطول خمسة كيلو مترات.‏

ويشتمل المشروع على ثلاثة مسارات للسيارات في كل اتجاه، ومسارين ‏لحافلات النقل السريع، ومسار المشاه بعرض 9 أمتار، ومسار ‏للدراجات 2.8 متر، وآخر مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، ‏بالإضافة لوضع خطة تشجير لزراعة 15 ألف شجرة.‏

ويتضمن المشروع أيضًا لوحات إرشادية، وأنظمة صوتية مسبقة ‏التسجيل للمواقع التاريخية الواقعة على جانبي المسار، وكذلك ‏إنشاء مواقف طولية، ودورات مياه، ونقاط بيع، وأماكن للاستراحة‎. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. أمانة المدينة تبدأ تنفيذ “جادة أحد” لربط المسجد النبوي بمنطقة الشهداء

أخبار محلية
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