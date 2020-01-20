بالفيديو.. أمانة المدينة تبدأ تنفيذ “جادة أحد” لربط المسجد النبوي بمنطقة الشهداء

بدأت أمانة المدينة المنورة في تنفيذ مشروع “جادة أحد”، الذي يربط المسجد النبوي بمنطقة شهداء أحد، بطول خمسة كيلو مترات.
ويشتمل المشروع على ثلاثة مسارات للسيارات في كل اتجاه، ومسارين لحافلات النقل السريع، ومسار المشاه بعرض 9 أمتار، ومسار للدراجات 2.8 متر، وآخر مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لوضع خطة تشجير لزراعة 15 ألف شجرة.
ويتضمن المشروع أيضًا لوحات إرشادية، وأنظمة صوتية مسبقة التسجيل للمواقع التاريخية الواقعة على جانبي المسار، وكذلك إنشاء مواقف طولية، ودورات مياه، ونقاط بيع، وأماكن للاستراحة. وفق “أخبار 24”.
#فيديو ||
تنفذه #أمانة_المدينة على امتداد 5 كيلومترات ..
مشروع #جادة_أحد بـ #المدينة_المنورة .. شريان رئيسي بين الحرم وأشهر المعالم الإسلامية pic.twitter.com/dIY3vqe4kh