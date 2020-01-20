استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الإثنين)، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.
وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.
حضر الاستقبال، الأمير تركي الفيصل، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، وعددًا من الأمراء.
وفق “أخبار 24”.