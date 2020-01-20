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أخبار محلية > تدخل طبي ناجح لإنقاذ حياة مولود خديج بمستشفى الولادة والأطفال بالأحساء
20/01/2020   1:42 م

تدخل طبي ناجح لإنقاذ حياة مولود خديج بمستشفى الولادة والأطفال بالأحساء

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تمكَّن فريقٌ طبي مختص بمستشفى الولادة والأطفال بالأحساء من إنقاذ حياة مولود خديج عمره يوم واحد يزن 1500 جرام، حيث كان المولود يعاني من عدة عيوب خلقية منها، ضمور في المريء ووجود ناسور بين المريء والقصبة الهوائية، إضافة إلى عيوب خلقية في القلب والشريان الأورطي والرئة والعظام.

وتم إجراء عملية جراحية لفصل الناسور بين المريء والقصبة الهوائية، وبعدها وضع الطفل في العناية المركزة للأطفال الخدج لمدة أسبوع تحت رعاية طبية متخصصة، وبعد تماثله للشفاء وتحسن حالته الصحية خرج من المستشفى، وهو الآن بصحة جيدة – ولله الحمد -.

تدخل طبي ناجح لإنقاذ حياة مولود خديج بمستشفى الولادة والأطفال بالأحساء

أخبار محلية
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