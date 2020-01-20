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أخبار المناطق > حائل تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة خلال الربع الأول .. وطريف الأبرد اليوم
20/01/2020   1:42 م

حائل تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة خلال الربع الأول .. وطريف الأبرد اليوم

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كشفت مراصد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن مدينة حائل تتصدر مدن المملكة في تسجيل أقل درجات حرارة خلال الربع الأول من فصل الشتاء الحالي، بتسجيل درجة حرارة دون الصفر “-1”.

وأشارت الأرصاد إلى أنها تتوقع استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على مناطق المملكة المختلفة، خاصة على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية.

من جهة أخرى، أبانت “الأرصاد” أن محافظة طريف سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة اليوم (الإثنين) بدرجتين مئويتين، تلتها حائل بثلاث درجات، في حين بلغت الحرارة ست درجات في كلٍّ من القريات وعرعر وسكاكا. وفق “أخبار 24”.

حائل تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة خلال الربع الأول .. وطريف الأبرد اليوم

أخبار المناطق
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