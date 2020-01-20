تخرج 40 مدربة غوص من مدرسة تدريب للسيدات بالدمام

أنهت 40 فتاة سعودية دورة تدريبية في رياضة الغوص بمدرسة تعليم وتدريب للسيدات بالدمام، وحصلن على شهادة “متدربة ماهرة” في مجال الغوص.
وكانت الفتيات قد التحقن بالمدرسة التدريبية لخوض تجربة الغوص، للحصول على شهادات رسمية كغواصات، وذلك في سبتمبر 2019.
وأوضح عددٌ من المتدربات، وفقاً لـ”الوطن”، أن تجربة الغوص تمثل مغامرة مبهرة، خاصة التصوير تحت الماء، مشيرات إلى أن العديد من المسافرين يدفعون مبالغ مالية للتصوير تحت الماء وتجربة الغوص مع مدربين لمرة واحدة.
بدوره، كشف المدرب أمين الشبيلي، أن هناك أكثر من 10 آلاف متدرب على الغوص في الشرقية، وأن غواصي المنطقة يعتبرون أمهر الغواصين على مستوى العالم العربي.