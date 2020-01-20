نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تخرج 40 مدربة غوص من مدرسة تدريب للسيدات بالدمام
20/01/2020   1:40 م

تخرج 40 مدربة غوص من مدرسة تدريب للسيدات بالدمام

+ = -
1158

أنهت 40 فتاة سعودية دورة تدريبية في رياضة الغوص بمدرسة تعليم وتدريب للسيدات بالدمام، وحصلن على شهادة “متدربة ماهرة” في مجال الغوص.

وكانت الفتيات قد التحقن بالمدرسة التدريبية لخوض تجربة الغوص، للحصول على شهادات رسمية كغواصات، وذلك في سبتمبر 2019.

وأوضح عددٌ من المتدربات، وفقاً لـ”الوطن”، أن تجربة الغوص تمثل مغامرة مبهرة، خاصة التصوير تحت الماء، مشيرات إلى أن العديد من المسافرين يدفعون مبالغ مالية للتصوير تحت الماء وتجربة الغوص مع مدربين لمرة واحدة.

بدوره، كشف المدرب أمين الشبيلي، أن هناك أكثر من 10 آلاف متدرب على الغوص في الشرقية، وأن غواصي المنطقة يعتبرون أمهر الغواصين على مستوى العالم العربي.

تخرج 40 مدربة غوص من مدرسة تدريب للسيدات بالدمام

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885084059.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.