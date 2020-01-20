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أخبار محلية > ضبط وافدة دخلت مسجدًا بالرس وبعثرت محتوياته ووضعت مواد نجسة فيه
20/01/2020   1:39 م

ضبط وافدة دخلت مسجدًا بالرس وبعثرت محتوياته ووضعت مواد نجسة فيه

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ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على مقيمة من الجنسية السودانية، بعد دخولها لأحد الجوامع وبعثرة محتوياته ووضع مواد نجسة داخله.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم، إن الجهات الامنية ضبطت مقيمة من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على دخولها لأحد الجوامع بمحافظة الرس وبعثرة محتوياته، ووضع مواد نجسة فيه، وسرقة مبلغ مالي وجهاز هاتف جوال من أحد الوافدين. وفق “أخبار 24”.

وأبان أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرت بما نُسب إليها، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

ضبط وافدة دخلت مسجدًا بالرس وبعثرت محتوياته ووضعت مواد نجسة فيه

أخبار محلية
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