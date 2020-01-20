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أخبار محلية > مصادر: زيادة جديدة في أسعار الدواجن تصل لـ15% بدءًا من اليوم
20/01/2020   1:36 م

مصادر: زيادة جديدة في أسعار الدواجن تصل لـ15% بدءًا من اليوم

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أفادت مصادر أن شركات الدواجن المبردة ستبدأ اعتباراً من اليوم (الإثنين)، تطبيق زيادة جديدة بأسعار منتجاتها تصل إلى 15%، فضلًا عن ضريبة القيمة المضافة.

وأرجعت المصادر سبب الزيادة الجديدة إلى رفع أسعار الأعلاف إلى نحو 400 ريال للطن؛ ما يزيد تكلفة إنتاج الدجاجة الواحدة بقرابة 65 هللة.

ونوهت وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن الزيادة الجديدة على الدواجن ستراوح بين 100 إلى 150 هللة حسب أوزانها.

ولفتت إلى أن السعر الجديد للدواجن وزن 800 غرام سيكون 10 ريالات بدلاً من 8.5 ريال، ووزن 900 غرام سيكون 11.5 ريال بدلاً من 10 ريالات.

وأضافت أن الدواجن وزن كيلو سيكون سعرها 12 ريالاً بدلاً من 10.5 ريال، ووزن 1100 غرام سيكون 13.5 ريال بدلاً من 12 ريالاً، ووزن 1200 غرام سيكون 14.5 ريال بدلاً من 13 ريالاً.

مصادر: زيادة جديدة في أسعار الدواجن تصل لـ15% بدءًا من اليوم

أخبار محلية
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