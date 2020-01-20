مصادر تكشف تفاصيل جريمة مـقتل امرأة على يد زوجها بعسير ودوافع الـقاتل

كشفت مصادر عن تفاصيل جريمة القـتل التي وقعت بمنطقة عسير يوم الجمعة الماضي، حيث أقدم زوج على طعن زوجته ما تسبب في وفاتها، مبينة دوافع الزوج لارتكاب جريمته.
وقالت المصادر وفقاً لـ “الوطن”، إن الحادثـة وقعت أمام منزل عائلة الزوجة، حيث كانت تستقل سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيل، وتبعها الزوج إلى هناك ثم قام بصدم سيارة التوصيل وأخرج منها الزوجة وطعنها حتى الموت.
وأشارت إلى وجود خلاف بين الزوج والزوجة منذ 8 أشهر وكانت الزوجة خلال هذه المدة تقيم بمنزل عائلتها، مضيفة أن الضحية طلقت من زوجها مرتين بسبب المشاكل الدائمة بينها.
وأوضحت أن الزوج في الثلاثين من عمره ويعمل طبيباً بأحد المستشفيات الحكومية، ولديه من زوجته القـتيلة طفلان أحدهما ولد في بيت عائلتها خلال فترة الخلاف بينهما.