فتحت مديرية الشؤون الصحية في جدة، تحقيقاً في شكوى تقدمت بها أسرة مريضة بشأن رصدهم خروج دود من أنبوب جهاز التنفس الصناعي الذي جرى وضعه للمريضة بمستشفى الثغر العام.
ووثّق مقطع فيديو، لحظة خروج الدود من الأنبوب الخاصة بالمريضة التي ترقد بالمستشفى لمعاناتها من جلطة في القلب.
وأوضحت أسرة المريضة أن الفريق الطبي بالمستشفى برر خروج الدود من أنبوب جهاز التنفس الصناعي بأن المريضة توفيت دماغياً.
بدورها أكدت صحة جدة وفقاً لـ”سبق”، أن المريضة تعاني من توقف في وظائف الدماغ والقلب، مبينةً أن الفريق الطبي رصد خروج الدود وجرى إرسال عينة للمختبر لمعرفة الأسباب الطبية حول ظهورها.