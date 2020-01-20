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أخبار محلية > السدحان يقارن بين الأعمال الفنية في المملكة والكويت: عندهم أرض خصبة منظمة وعندنا جمعيات تعاونية
20/01/2020   8:29 ص

السدحان يقارن بين الأعمال الفنية في المملكة والكويت: عندهم أرض خصبة منظمة وعندنا جمعيات تعاونية

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شبّه الفنان عبدالله السدحان عمل الطواقم الفنية والإنتاجية للأعمال الدرامية في المملكة بالجمعيات التعاونية.

وقال السدحان، الذي يصور المشاهد الخاصة به في المسلسل الكويتي “كسرة ظهر” الذي سيُعرض في رمضان المقبل، إنه من خلال تجربته في هذا العمل واطلاعه على سير الإنتاج في دولة الكويت وجد أرضاً خصبة منظمة لتقديم عمل فني بغض النظر عن دور الجهات الرسمية.

وأضاف السدحان أن الأعمال تُنفذ بسلاسة ويسر ومن خلال طواقم فنية وإنتاجية بأعداد قليلة، وليس كما هو حاصل لدينا، وكأنما نحن جمعية تعاونية. وفق “أخبار 24”.

ويُعتبر “كسرة ظهر” أول عمل درامي في الكويت للسدحان، وهو من إخراج أحمد المقلة وبطولة هنادي الكندري وأميرة محمد وشيلاء سبت ومحمد العجيمي، وسيتخلى فيه السدحان عن عباءة الكوميديا، حيث سيقدم شخصية رجل أعمال يمر بنقلات عديدة في حياته إلى أن يحدث له أمر يقلب حياته رأساً على عقب.

السدحان يقارن بين الأعمال الفنية في المملكة والكويت: عندهم أرض خصبة منظمة وعندنا جمعيات تعاونية

أخبار محلية
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