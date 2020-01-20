السدحان يقارن بين الأعمال الفنية في المملكة والكويت: عندهم أرض خصبة منظمة وعندنا جمعيات تعاونية

شبّه الفنان عبدالله السدحان عمل الطواقم الفنية والإنتاجية للأعمال الدرامية في المملكة بالجمعيات التعاونية.
وقال السدحان، الذي يصور المشاهد الخاصة به في المسلسل الكويتي “كسرة ظهر” الذي سيُعرض في رمضان المقبل، إنه من خلال تجربته في هذا العمل واطلاعه على سير الإنتاج في دولة الكويت وجد أرضاً خصبة منظمة لتقديم عمل فني بغض النظر عن دور الجهات الرسمية.
وأضاف السدحان أن الأعمال تُنفذ بسلاسة ويسر ومن خلال طواقم فنية وإنتاجية بأعداد قليلة، وليس كما هو حاصل لدينا، وكأنما نحن جمعية تعاونية. وفق “أخبار 24”.
ويُعتبر “كسرة ظهر” أول عمل درامي في الكويت للسدحان، وهو من إخراج أحمد المقلة وبطولة هنادي الكندري وأميرة محمد وشيلاء سبت ومحمد العجيمي، وسيتخلى فيه السدحان عن عباءة الكوميديا، حيث سيقدم شخصية رجل أعمال يمر بنقلات عديدة في حياته إلى أن يحدث له أمر يقلب حياته رأساً على عقب.
من خلال تجربتي في عمل كسرة ظهر واطلاعي على سير الأنتاج في دولة الكويت وجدت ارض خصبة منظمة لتقديم عمل فني بغض النظر عن دور الجهات الرسمية .
الأعمال تنفذ بسلاسة ويسر الا ما كتب الله ومن خلال طواقم فنية وإنتاجية بأعداد قليلة وليس كما هو حاصل لدينا وكأنما نحن جمعية تعاونية . pic.twitter.com/IkrZQiAUBz
— عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) January 19, 2020