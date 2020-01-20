بالفيديو.. الأمير تركي بن طلال يفاجئ مدرسة بزيارة تفقدية في أول يوم دراسي

فاجأ أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز -صباح اليوم (الأحد)- إحدى المدارس في المنطقة بزيارة تفقدية.
ونُشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو -صوّره أحد الطلبة- لأمير المنطقة داخل فصل دراسي يوجه كلمة للمعلم والطلاب.
وأكد الأمير تركي بن طلال عزمه إجراء زيارات مشابهة لعدة مدارس خلال هذا الفصل الدراسي.
“كل يومين ثلاثة رح اكون في مدرسة”
أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال في زيارة لإحدى مدارس المنطقة في أول يوم دراسي للفصل الثاني؛
وفي ديارته حفظه الله إبراز واضح أكيد لأهمية المدرسة كمؤسسة تعليمية بمعلميها وقائديها لارتقاء وتقدم الشعوب.. pic.twitter.com/rELZdtTNQ7
— أخبار الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز (@prince_turki_) January 19, 2020
وفق “أخبار 24”.