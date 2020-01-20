نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. الأمير تركي بن طلال يفاجئ مدرسة بزيارة تفقدية في أول يوم دراسي
20/01/2020   8:27 ص

بالفيديو.. الأمير تركي بن طلال يفاجئ مدرسة بزيارة تفقدية في أول يوم دراسي

+ = -
1743

فاجأ أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز -صباح اليوم (الأحد)- إحدى المدارس في المنطقة بزيارة تفقدية.

ونُشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو -صوّره أحد الطلبة- لأمير المنطقة داخل فصل دراسي يوجه كلمة للمعلم والطلاب.

وأكد الأمير تركي بن طلال عزمه إجراء زيارات مشابهة لعدة مدارس خلال هذا الفصل الدراسي.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الأمير تركي بن طلال يفاجئ مدرسة بزيارة تفقدية في أول يوم دراسي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885084023.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.