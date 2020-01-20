بالفيديو.. رئيس جمعية مختصة برعاية الأيتام يرفض مصطلح “لقيط”.. ويطرح البديل

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، المهندس حسين سعيد بحري، إنه يرفض مصطلح “لقيط”.
وأوضح أنه يفضّل تسميتهم بـ”الأيتام فاقدي الرعاية الوالدية”؛ لأن تسمية “لقطاء” تجرح مشاعرهم، ولذا لا يحبذ إطلاق هذا المصطلح عليهم.
جاء ذلك خلال لقاء له مع برنامج “الراصد” على القناة “الإخبارية”، أبان فيه أن جمعية الوداد مختصة برعاية الأيتام حديثي الولادة، وإسناد رعايتهم لأسر مناسبة بشرط إرضاع الطفل. وفق “أخبار 24”.
فيديو | رئيس إدارة جمعية الوداد يرفض ذكر كلمة “لقيط” لماذا ؟ #الراصد pic.twitter.com/1LGdzmGgNB
— الراصد (@alraasd) January 19, 2020