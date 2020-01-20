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أخبار محلية > بالفيديو.. تهور سائق شاحنة تجاوز السيارات في منحنى خطر كاد يتسبب في حـادث مروع
20/01/2020   8:21 ص

بالفيديو.. تهور سائق شاحنة تجاوز السيارات في منحنى خطر كاد يتسبب في حـادث مروع

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عرّض سائق متهور، ظهر في مقطع فيديو متداول، حياته وحياة السائقين ومستخدمي الطريق لخطر داهم، بعد أن قاد شاحنة على طريق غير مزدوج وتجاوز السرعة المحددة.

وأظهر المقطع السائق يقود شاحنته في منحنى خطر في عسير، دون اتباع تعليمات السلامة المرورية، وعمل على تجاوز السيارات المجاورة له في المنحنى، في مخالفة صريحة، غير آبه لخطورة ما يقوم به.

وكاد السائق يتسبب في حـادث اصطدام مع سيارات كانت قادمة من الاتجاه المقابل، فيما أفادت مصادر بأن الجهات المعنية تمكنت من القبض عليه.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. تهور سائق شاحنة تجاوز السيارات في منحنى خطر كاد يتسبب في حـادث مروع

أخبار محلية
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