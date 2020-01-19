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أخبار محلية > “حساب المواطن”: إيقاف حساب المستفيد حال عدم تطابق البيانات المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة
19/01/2020   5:45 م

“حساب المواطن”: إيقاف حساب المستفيد حال عدم تطابق البيانات المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة

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أوضح “حساب المواطن” أنه يتم إيقاف حساب المستفيد في حال عدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة.

وكان أحد المستفيدين قد سأل عن سبب إيقاف حسابه، حيث قال: “دخلت على الموقع كي أحدث فظهر لي (الحساب موقف)، لماذا؟”، وردّ الحساب بأن ذلك حدث نظراً لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف: “ولعدم تجاوبكم مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح، فقد تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البيانات بإرفاق ما يثبت ذلك عبر الرابط http://urv.ca.gov.sa “. حسب “أخبار 24”.

“حساب المواطن”: إيقاف حساب المستفيد حال عدم تطابق البيانات المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة

أخبار محلية
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