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19/01/2020   5:46 م

بعد عطل استمر لساعتين.. “واتساب” يعود للعمل مجدداً

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عاد تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، اليوم (الأحد)، إلى العمل مرة أخرى بعد العطل الفني الذي تسبب في توقف بعض خدماته.

وكان مستخدمو التطبيق فوجئوا بعطل في خاصية مشاركة الصور والرسائل الصوتية ومقاطع الفيديو فيما بينهم.

بعد عطل استمر لساعتين.. “واتساب” يعود للعمل مجدداً

مال وأعمال
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