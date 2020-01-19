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أخبار محلية > استغلوا أسماء سعوديين.. “النيابة الكويتية” تكشف تلاعب المسؤولين المتهمين في قضية “ضيافة الداخلية”
19/01/2020   5:44 م

استغلوا أسماء سعوديين.. “النيابة الكويتية” تكشف تلاعب المسؤولين المتهمين في قضية “ضيافة الداخلية”

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كشفت النيابة العامة الكويتية حقيقة أسماء وفود أمنية سرية استضافتها وزارة الداخلية في قضية معروفة محلياً بـ”ضيافة الداخلية”، متهم فيها 24 شخصاً، بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية.

وأكدت النيابة العامة أن الأسماء التي تم إيرادها في الكشف الخاص بالقضية ما هي إلّا أسماء تم الحصول عليها من شبكة الإنترنت، وهي أسماء لسعوديين متقدمين لوظائف في المملكة، وأنه لا علاقة لهم بالأمن.

وقدمت النيابة العامة، لمحكمة الجنايات اليوم الأحد كشفاً بأسماء “ضيافة الداخلية”، يثبت أن الأسماء الأمنية السرية التي تم إيرادها على أنها لأشخاص استضافتهم الداخلية ما هي إلاّ أسماء لأشخاص في السعودية يبحثون عن وظائف. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن المتهمين كانوا يستغلون هذه الأسماء في كل مرة على أنهم أشخاص تمت استضافتهم، وكانوا يقومون بتغيير الرتب؛ فالجندي يصبح لواء واللواء يصبح جندياً.

وأوضحت النيابة أن المبالغ المحجوز عليها في حساب ضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية بلغت 22 مليون دينار، مبينة في مرافعتها أمام المحكمة أن المتهمين استباحوا المال العام ويجب تطبيق أقصى العقوبات بحقهم حيث عملوا على تشكيل تنظيم للاستيلاء على أموال الدولة مختلسين ملايين الدنانير دون وجه حق.

استغلوا أسماء سعوديين.. “النيابة الكويتية” تكشف تلاعب المسؤولين المتهمين في قضية “ضيافة الداخلية”

أخبار محلية
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