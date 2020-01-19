التقديم بدأ اليوم.. “رئاسة الحرمين” تطرح عددًا من الوظائف للجنسين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في الإدارة العامة للموارد البشرية، توفر عددٍ من الوظائف على نظام التعاقد الموسمي للرجال والنساء.
وبيَّنت الرئاسة أن الوظائف المطروحة للرجال والنساء بمسمى مترجم لغات، إضافةً إلى مدقق لغوي، ومهندس صوتيات، ومنتج تقارير وأفـلام، وباحث شرعي، ومصمم جرافيك، وفني بث تلفزيوني؛ للرجال فقط.
وأوضحت أن التقديم على الوظائف سيكون إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي، اعتباراً من اليوم الأحد، وينتهي يوم الخميس القادم 28 جمادى الأولى 1441هـ. وفق “أخبار 24”.
وذكرت أن من شروط التقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس عمل آخر، والاستعداد للعمل في أي وقت، واجتياز المقابلة الشخصية، وطباعة برنت من الأحوال المدنية أو منصة “أبشر” في حالة القبول المبدئي.