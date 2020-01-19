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أخبار محلية > المئات من المواطنات ينتظمن اليوم في دورات أساسية للالتحاق بـ5 قطاعات عسكرية
19/01/2020   5:43 م

المئات من المواطنات ينتظمن اليوم في دورات أساسية للالتحاق بـ5 قطاعات عسكرية

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تنتظم المئات من المواطنات بدءاً من اليوم الأحد في دورات عسكرية لمدة 4 أشهر، للالتحاق برتب جندي أول وجندي في 5 قطاعات عسكرية تابعة لوزارة الداخلية.

وتستقبل كلية الملك فهد الأمنية، وأحد المراكز العسكرية بالرياض، المقبولات للالتحاق بدورات الفرد الأساسي استعداداً للعمل في وكالة الداخلية للأحوال المدنية، والإدارة العامة للسجون، والمركز الوطني للعمليات الأمنية (911).

كما يشهد يوم غد الإثنين توافد الكوادر النسائية المقبولة للالتحاق برتبة جندي في الإدارة العامة للدفاع المدني، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات. وفق “أخبار 24”.

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أعلنت نتائج القبول النهائي للمتقدمات في القطاعات الخمسة، مبينة أن التدريب سيكون لمدة أربعة أشهر، وأن بداية الدورة ستكون في السادسة صباحاً والخروج في تمام الثانية ظهراً.

المئات من المواطنات ينتظمن اليوم في دورات أساسية للالتحاق بـ5 قطاعات عسكرية

أخبار محلية
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