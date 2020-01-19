علنت الشركة السعودية للكهرباء، البدء قريباً بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العدادات الذكية بإحلالها محل العدادات الحالية.
وأوضحت الشركة أنه سيلي ذلك ربط أنظمة الاتصالات خلال الفترة المقبلة، وصولاً للمرحلة الأخيرة بربط أنظمة الفوترة، مشيرةً إلى أنه لن يترتب على المشترك أي تكاليف.
وأكدت أنها ستتواصل مع المشتركين دورياً؛ لإطلاعهم على سير مراحل المشروع، وكل خدمات وتطبيقات العدادات الذكية بعد اكتمال المرحلة النهائية للمشروع.
يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء وقعت في ديسمبر العام الماضي، عقود مشروع توريد وتركيب العدادات الذكية وملحقاتها، الذي يشمل تركيب 10 ملايين عداد ذكي لجميع المشتركين في المملكة بقيمة تجاوزت 9.5 مليار ريال.
وفق “أخبار 24”.