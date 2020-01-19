أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً بمركز المعلومات الجغرافية، البدء في جمع بيانات الملكيات ضمن المرحلة الأولى بمشروع المسح العقاري.
ونشرت الأمانة المخططات المعتمدة، وذلك ضمن مبادرة حصر الأراضي، والوحدات العقارية وتوثيقها، بناءً على مرجع مساحي موحد لإنتاج خرائط محدثة من الطبيعة الحالية.
ودعت الأمانة مُلاك العقارات بأحياء الملك فهد والحمراء وأم الجود والشوقية، إلى سرعة التقدم بمستندات ملكية قطع الأراضي، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان.
وبيَّنت أن المستندات المطلوبة هي: صورة صك الملكية، وصورة تقرير مساحي سابق، وصورة قرارات الذرعة، ورقم تسجيل القطعة لدى الأمانة.
يُذكر أن مشروع المسح العقاري يهدف إلى جمع المعلومات والبيانات المكانية لدى الإدارات التنفيذية للأراضي والبلديات الفرعية، وبناء مرجع مساحي موحد وخرائط طبوغرافية محدثة لتسريع التسجيل العيني للعقار.
وفق “أخبار 24”.