عبسي التعاون يقترب من الاتحاد

تسعى الإدارة الاتحادية للتعاقد مع مدافع محلي، ومن ضمن الأسماء المطروحة مدافع فريق التعاون طلال عبسي الذي وُجد خلال اليومين الماضيين بمدينة جدة للتفاوض مع ممثل نادي الاتحاد لإنهاء الصفقة وشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب، ولكن لعدم توفير الإدارة الاتحادية لمتطلبات عبسي المادية تم تأجيل المفاوضات مع اللاعب ووكيل أعماله، وتأكد غياب مدافع الفريق زياد المولد لنهاية الموسم بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس.
ميدانياً يستأنف الفريق الكروي الأول تدريباته مساء اليوم (الأحد) تحت إشراف المدرب الهولندي تين كات الذي منح لاعبيه إجازة لمدة ثلاثة أيام بعد التعادل الإيجابي مع فريق أولمبيك اسفي المغربي في مباراة دور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويستعد الفريق لمواجهة فريق العدالة يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 15 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وستشهد التدريبات مشاركة الثنائي الجديد البرازيلي برونو والتونسي أنيس البدري بعد أن تم التعاقد معهما مؤخراً في فترة الانتقالات الشتوية. وفق “الرياض”.