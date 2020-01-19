6 نصراويين على أعتاب «الحرة»

أوضحت المصادر، أن ستة من لاعبي فريق النصر لكرة القدم، سيدخلون الفترة الحرة مع نهاية الشهر الحالي ما يتيح لهم الانتقال لمن يرغب في تسجيلهم من الأندية الأخرى وعلى ثلاثي حراسة المرمى الأسترالي براد جونز، وليد عبدالله، وزيد البواردي، إلى جانب البرازيليين بيتروس، مايكون بيريرا، وعوض خميس.
وستشرع إدارة النصر، في التفاوض مع السداسي في ضوء التقرير الفني من المدرب البرتغالي روي فيتوريا، حول تلك الأسماء ومدى إمكانية التجديد معهم.
من جانب آخر، واصل عبدالفتاح آدم، برنامجه التأهيلي نظير الإصابة التي حرمته من المشاركة في لقاء العدالة 1 /0 في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسيخضع لاختبار لياقي يحدد مدى قدرته على العودة في لقاء الاتفاق، ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.
وفضلت إدارة النصر، تأجيل صرف المكافآت المالية في كأس الملك، إلى حين تحقيق اللقب على أن تكون مجزية حال نجاح الأصفر في الصعود إلى منصة التتويج.