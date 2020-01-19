أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بيانات بأدنى درجات الحرارة التي سجلت اليوم (الأحد) في المملكة، وذلك بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.
وأظهرت البيانات أن حائل سجلت أدنى درجة حرارة بـ 4 درجات مئوية، فيما سجلت سكاكا وأبها ورفحاء 6 درجات.
وكانت الهيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على غرب ووسط وشمال وشرق المملكة، مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية وأجزاء من شمال وغرب المملكة.
وفق “أخبار 24”.