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أخبار محلية > بعد التفاعل مع قصتها.. شاهد شقة “ساكنة غرفة الكهرباء” الجديدة بعد تجهيزها
19/01/2020   1:04 م

بعد التفاعل مع قصتها.. شاهد شقة “ساكنة غرفة الكهرباء” الجديدة بعد تجهيزها

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تواصل التفاعل الإيجابي مع قضية السيدة التي طردها زوجها، ونامت هي وأطفالها بداخل غرفة كهرباء، حيث تم تجهيز شقة لها لتسكن فيها بدعم من جمعيات وفاعلي خير.

ونشر الإعلامي فيصل العبدالكريم مقطعا مصورا يشرح آخر مستجدات حالة السيدة، حيث تم تصويره من داخل شقة تم تأجيرها وتجهيزها لها بكافة الأثاث والأجهزة المنزلية لتنتقل إليها رفقة أطفالها.

وأظهر المقطع جانبا من الشقة التي تم تجديد ألوانها من قِبل فاعلي الخير، ووضع أجهزة التكييف والمدافئ والفرش وأدوات المطبخ لتخفيف معاناة تلك السيدة وأطفالها. وفق “أخبار 24”.

وكانت الأجهزة الأمنية وبعض الأهالي تفاعلوا مع حالة السيدة التي انتشرت عبر وسائل التواصل بعدما وثق مقطع فيديو معاناتها وأطفالها، وتم نقلها مؤقتاً لإحدى الشقق المفروشة عن طريق فاعل خير لحين تأمين مسكن دائم لها.

 

بعد التفاعل مع قصتها.. شاهد شقة “ساكنة غرفة الكهرباء” الجديدة بعد تجهيزها

أخبار محلية
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