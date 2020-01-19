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أخبار محلية > بالصور.. أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة.. ووزير التعليم يتفقد مدرسة بالرياض
19/01/2020   1:02 م

بالصور.. أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة.. ووزير التعليم يتفقد مدرسة بالرياض

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انتظم صباح اليوم (الأحد)، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مقاعد الدراسة بمختلف مراحل التعليم العام، وذلك بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الدراسي.

وزار وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مدرسة زهير بن سليم الابتدائية للاطمئنان على سير االدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي.

كما قام عددٌ من مديري إدارات التعليم بمحافظات ومناطق المملكة، بزيارة عدد من المدارس التابعة لإداراتهم، وذلك للوقوف على سير الدراسة وتسليم الكتب للطلاب والانضباط المدرسي.

وكانت وزارة التعليم قد أكدت على إنهاء كامل استعداداتها لاستقبال الطلاب في مختلف مراحل التعليم، وانتظام ٥١٦ ألف معلم ومعلمة في مدارسهم، مشددة على أهمية الانضباط المدرسي من أول يوم دراسي، وتفعيل لائحة المواظبة للطالب.

صور.. أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة.. ووزير التعليم يتفقد مدرسة بالرياض

صور.. أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة.. ووزير التعليم يتفقد مدرسة بالرياض

صور.. أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة.. ووزير التعليم يتفقد مدرسة بالرياض

صور.. أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة.. ووزير التعليم يتفقد مدرسة بالرياض

صور.. أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة.. ووزير التعليم يتفقد مدرسة بالرياض

صور.. أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة.. ووزير التعليم يتفقد مدرسة بالرياض

صور.. أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة.. ووزير التعليم يتفقد مدرسة بالرياض

صور.. أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة.. ووزير التعليم يتفقد مدرسة بالرياض

صور.. أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة.. ووزير التعليم يتفقد مدرسة بالرياض

صور.. أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة.. ووزير التعليم يتفقد مدرسة بالرياض

صور.. أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة.. ووزير التعليم يتفقد مدرسة بالرياض

صور.. أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة.. ووزير التعليم يتفقد مدرسة بالرياض

صور.. أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة.. ووزير التعليم يتفقد مدرسة بالرياض

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة.. ووزير التعليم يتفقد مدرسة بالرياض

أخبار محلية
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